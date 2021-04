Recovery Plan, Draghi incontra la delegazione del M5s. Crimi: «Abbiamo chiesto la proroga del Superbonus al 2023» (Di giovedì 15 aprile 2021) È iniziato il giro di consultazioni di Mario Draghi con i partiti di maggioranza per discutere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. La prima delegazione a essere consultata è stata quella del Movimento 5 stelle. All’incontro, durato circa un’ora, hanno partecipato il reggente Vito Crimi, i due capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, e il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Per il governo era presente anche il ministro dell’Economia Daniele Franco. «Abbiamo concentrato la discussione sulle nostre proposte, a partire dal Superbonus e sulla necessità che sia prorogato al 2023 come il parlamento ha richiesto», ha esordito Crimi, subito fuori da Palazzo Chigi. Una cabina di regia ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) È iniziato il giro di consultazioni di Mariocon i partiti di maggioranza per discutere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. La primaa essere consultata è stata quella del Movimento 5 stelle. All’incontro, durato circa un’ora, hanno partecipato il reggente Vito, i due capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, e il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Per il governo era presente anche il ministro dell’Economia Daniele Franco. «concentrato la discussione sulle nostre proposte, a partire dale sulla necessità che siato alcome il parlamento ha ri», ha esordito, subito fuori da Palazzo Chigi. Una cabina di regia ...

