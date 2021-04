Recovery Fund, Antonella Mansi indica la via italiana (Di giovedì 15 aprile 2021) La principale sfida del Recovery Fund italiano? “Il capitale umano: la prima cosa da fare è investire sulla formazione delle persone che costituiscono la leva indispensabile della competitività del Paese”. La digitalizzazione e la sostenibilità, su cui dovrà poggiare il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza? “Definiscono un percorso ormai obbligato per ogni imprenditore: non esistono alternative”. La Pubblica amministrazione? “Rappresenta la madre di tutte le riforme, come diceva Giorgio Squinzi. Ma attenzione: anche le aziende devono fare la loro parte”. Parola della manager e imprenditrice del settore chimico Antonella Mansi che, dopo due mandati da vicepresidente di Confindustria tra il 2012 al 2020, oggi presiede il Centro di Firenze per la Moda italiana ed è componente del consiglio ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) La principale sfida delitaliano? “Il capitale umano: la prima cosa da fare è investire sulla formazione delle persone che costituiscono la leva indispensabile della competitività del Paese”. La digitalizzazione e la sostenibilità, su cui dovrà poggiare il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza? “Definiscono un percorso ormai obbligato per ogni imprenditore: non esistono alternative”. La Pubblica amministrazione? “Rappresenta la madre di tutte le riforme, come diceva Giorgio Squinzi. Ma attenzione: anche le aziende devono fare la loro parte”. Parola della manager e imprenditrice del settore chimicoche, dopo due mandati da vicepresidente di Confindustria tra il 2012 al 2020, oggi presiede il Centro di Firenze per la Modaed è componente del consiglio ...

Advertising

NicolaPorro : Dalla Germania al sindaco Sala, si prepara un’onda verde. Ma il Recovery fund ce ne svela la vera natura. Brutte no… - raffaellapaita : È sconfortante che nemmeno con l'irripetibile opportunità del Recovery Fund si voglia realizzare il… - fattoquotidiano : Recovery fund, mancato l’obiettivo Ue delle ratifiche entro marzo. Ed è scontro sulle nuove tasse per ripagare i 75… - facio75 : @Miti_Vigliero @makkox Splendida @makkox , manca solo un' immaginetta dove LVI prepara una gerla o uno zaino gigant… - L1beroP : RT @awanasgh: Una domanda. Ma il fatto che eravamo in ritardo col recovery fund e che il 30 aprile era il termine ultimo(cosa non vera ma l… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund: Bercy, prima di pensare a potenziarlo va messo in opera 'Si puo' avere una discussione sulla taglia finanziaria di Next Generation EU, non e' proibito, tuttavia adesso e' centrale metterlo in opera prima di pensare a un rilancio'. E' questa la posizione ...

Recovery Fund: Bercy, prima di pensare a potenziarlo va messo in opera - 2 Le stesse fonti di Bercy hanno aggiunto che la prima tappa dell'attuazione di Next Generation EU, con l'emissione di bond per 800 miliardi di euro fino al 2026, e' la ratifica dell'aumento delle ...

Iliad: «In Unieuro per supportare la crescita, bassi limiti elettromagnetici rallentano lo sviluppo del 5G» L'ad Benedetto Levi fa il punto sulle future sfide della società: pareggio di bilancio su ebitda nella seconda metà 2021 e sbarco nel fisso entro l'estate ...

UE, piano da 806 miliardi per finanziare il Recovery Fund L'Unione Europea è ponta ad attivare a giugno un piano di obbligazioni da 806 miliardi di euro, di cui il 30% in green bond, per finanziare il Recovery Fund.

'Si puo' avere una discussione sulla taglia finanziaria di Next Generation EU, non e' proibito, tuttavia adesso e' centrale metterlo in opera prima di pensare a un rilancio'. E' questa la posizione ...Le stesse fonti di Bercy hanno aggiunto che la prima tappa dell'attuazione di Next Generation EU, con l'emissione di bond per 800 miliardi di euro fino al 2026, e' la ratifica dell'aumento delle ...L'ad Benedetto Levi fa il punto sulle future sfide della società: pareggio di bilancio su ebitda nella seconda metà 2021 e sbarco nel fisso entro l'estate ...L'Unione Europea è ponta ad attivare a giugno un piano di obbligazioni da 806 miliardi di euro, di cui il 30% in green bond, per finanziare il Recovery Fund.