Real Madrid, Zidane: «Siamo in corsa per Liga e Champions» (Di giovedì 15 aprile 2021) Zinedine Zidane ha parlato degli obiettivi del finale di stagione del suo Real Madrid ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno con il Liverpool Ai microfoni di Sky il tecnico dei blancos ha spiegato cosa serve per concludere al meglio questa stagione dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. Liga E Champions – «Quello che posso dire è che al Real Madrid Siamo tutti molto uniti. Con tutto ciò che sta succedendo, nonostante tutte le assenze, ci Siamo sempre. Siamo in corsa su due fronti e la squadra vuole dare il massimo. Il Chelsea? Quello che conta ora è riposare perché con il Liverpool abbiamo speso tanto. Prima della semifinale di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Zinedineha parlato degli obiettivi del finale di stagione del suoai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno con il Liverpool Ai microfoni di Sky il tecnico dei blancos ha spiegato cosa serve per concludere al meglio questa stagione dopo la qualificazione alle semifinali diLeague.– «Quello che posso dire è che altutti molto uniti. Con tutto ciò che sta succedendo, nonostante tutte le assenze, cisempre.insu due fronti e la squadra vuole dare il massimo. Il Chelsea? Quello che conta ora è riposare perché con il Liverpool abbiamo speso tanto. Prima della semifinale di ...

