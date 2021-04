Rapporto Aifa sui vaccini anti covid: 11 casi di trombosi e 46mila reazioni (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha reso pubblico il nuovo Rapporto relativo ai primi tre mesi di campagna di vaccini anti-covid in Italia. Rapporto Aifa sui vaccini anti covid: tutti i dettagliIl Sistema di farmacovigilanza italiano ha registrato più di 46mila segnalazioni di reazioni, un numero decisamente esiguo tenendo conto che dal 27 dicembre alla fine di marzo le dosi somministrate erano state circa 9 milioni, di conseguenza il tasso di segnalazione è stato di 510 ogni 100mila dosi inoculate nei cittadini. Di queste 46mila e passa segnalazioni, quasi la totalità, per l’esattezza il 93% del totale, riguardano eventi non gravi, così come specificato ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) L’, l’agenzia italiana del farmaco, ha reso pubblico il nuovorelativo ai primi tre mesi di campagna diin Italia.sui: tutti i dettagliIl Sistema di farmacovigilanza italiano ha registrato più disegnalazioni di, un numero decisamente esiguo tenendo conto che dal 27 dicembre alla fine di marzo le dosi somministrate erano state circa 9 milioni, di conseguenza il tasso di segnalazione è stato di 510 ogni 100mila dosi inoculate nei cittadini. Di questee passa segnalazioni, quasi la totalità, per l’esattezza il 93% del totale, riguardano eventi non gravi, così come specificato ...

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Aifa Vaccino Astrazeneca, rapporto Aifa sulle trombosi/ 11 casi e 4 decessi al 22 marzo Per quanto riguarda la distanza temporale tra le somministrazioni e la comparsa degli eventi avversi gravi, il terzo rapporto dell'Aifa segnala che segue un andamento simile a quello riportato per ...

William Amos, deputato canadese nudo in diretta Zoom/ Webcam accesa per sbaglio Vaccino Astrazeneca, rapporto Aifa sulle trombosi/ 11 casi e 4 decessi al 22 marzo "Forse è necessario ricordare ai membri della Camera " ha replicato Claude DeBellefeuille, politico rivale, all'...

AstraZeneca, quanti casi di trombosi in Italia? I dati AIFA Il vaccino anglosvedese è davvero pericoloso? Quanti casi di trombosi si sono verificati in Italia dopo la somministrazione di AstraZeneca?

Insegnante morta dopo il vaccino Astrazeneca, esposto dei familiari: “Vogliamo la verità” I familiari di Cinzia Pennino, 44 anni, la docente di scienze morta a Palermo due settimane dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca hanno depositato un esposto e un'istanza di acces ...

