Rapine, truffe, furti, ricettazione e riciclaggio: sequestro per 2,5 milioni a pluripregiudicato foggiano (Di giovedì 15 aprile 2021) sequestro nei confronti di Michele Scuccimarra, pregiudicato 58enne foggiano, residente a Orta Nova La Direzione Investigativa Antimafia e i Carabinieri di Foggia hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di Michele Scuccimarra, pregiudicato 58enne foggiano, residente a Orta Nova. La lunga carriera criminale dello Scuccimarra ha inizio alla fine degli anni ‘80 quando rimane implicato in due importanti indagini sulla criminalità organizzata foggiana: la “Veleno” (dal 1988 al 2002) per la quale è condannato, con sentenza irrevocabile, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la “Decanter”, avente ad oggetto un sodalizio criminale operante negli anni 2012-2013 finalizzato al traffico di stupefacenti, di T.L.E., Rapine, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)nei confronti di Michele Scuccimarra, pregiudicato 58enne, residente a Orta Nova La Direzione Investigativa Antimafia e i Carabinieri di Foggia hanno eseguito un decreto diemesso dal Tribunale di Bari nei confronti di Michele Scuccimarra, pregiudicato 58enne, residente a Orta Nova. La lunga carriera criminale dello Scuccimarra ha inizio alla fine degli anni ‘80 quando rimane implicato in due importanti indagini sulla criminalità organizzata foggiana: la “Veleno” (dal 1988 al 2002) per la quale è condannato, con sentenza irrevocabile, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la “Decanter”, avente ad oggetto un sodalizio criminale operante negli anni 2012-2013 finalizzato al traffico di stupefacenti, di T.L.E.,, ...

