Rally Italia Sardegna al via il 3 giugno

(Di giovedì 15 aprile 2021) Parte da Olbia il2021: la gara valida come secondo appuntamento tricolore prevede due diverse prove da ripetere, per un totale di 73,30 chilometri Il Campionatonoterra (Cirt) ritorna nel ‘’, nello stesso contesto del Fia worldchampionship. La gara valida come secondo appuntamento tricolore sarà quindi abbinata a… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

THenroteaux : ???? Itália | Rally Sanremo 2021 ?? Craig Breen / Paul Nagle Paul - Hyundai i20 R5 - 58:25.6 ?? Andrea Crugnola / Piet… - mattiperlecors1 : TRA ITALIA E TURCHIA: SODDISFAZIONI E PODII - Rally_it : Tra Italia e Turchia: soddisfazioni e podii - FelicianiElio : @LESBODROMICA @LanciaAuto @ilovelancia @LanciaClub @Rally_d_Italia @MonzaRallyShow @MotorShowFest @Rally_it… - giannettimarco : RT @leggoit: Porto Cesareo, rally con il suv su una delle spiagge più belle del Salento: il drone lo incastra e scatta la multa https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Italia

...con la quale ha agguantato in un nonnulla le vittorie durante i Gran Premi del Belgio e di...il garage personale del Principe che ospita vetture d'epoca e da corsa sia di Formula 1 che. La ......11%, Ftse Mib - 0,10%, Ftse Aim+0,82%. Sempre intorno ai 100 punti lo spread Btp/Bund (... in scia aldel petrolio (il Wti scadenza maggio sale del 4,43% a 62,86 dollari al barile, mentre ...(Teleborsa) - Coinbase, la più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute, dovrebbe aver debuttato sul Nasdaq a 350 dollari per azione, il 40% in più ...Tre equipaggi al via ed altrettanti sulla pedana d’arrivo con la conquista di un brillante podio di classe e di un soddisfacente piazzamento nella top five: in estrema sintesi questo il positivo bilan ...