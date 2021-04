Raccolti 100mila euro per Malika: "Aiuterò anche chi ha bisogno" (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha superato i 100mila euro la raccolta fondi online sulla piattaforma crowdfunding GoFundMe lanciata per Malika, la 22enne di Castelfiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere stata cacciata di casa dopo aver rivelato di aver una relazione con un’altra donna. “Dico grazie, ma voglio assicurare che non li terrò tutti per me, sto pensando di fare delle piccole donazioni ad alcune associazioni, anche di ospedali pediatrici, insomma di aiutare altri che si trovano in difficoltà” spiega la ragazza.La raccolta fondi è stata lanciata dalla cugina della ragazza per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali. Dopo la solidarietà pubblica del mondo della musica con Fedez, Mahmood, ed Elodie in prima linea, ora anche il calcio si stringe intorno a Malika: il presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha superato ila raccolta fondi online sulla piattaforma crowdfunding GoFundMe lanciata per, la 22enne di Castelfiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere stata cacciata di casa dopo aver rivelato di aver una relazione con un’altra donna. “Dico grazie, ma voglio assicurare che non li terrò tutti per me, sto pensando di fare delle piccole donazioni ad alcune associazioni,di ospedali pediatrici, insomma di aiutare altri che si trovano in difficoltà” spiega la ragazza.La raccolta fondi è stata lanciata dalla cugina della ragazza per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali. Dopo la solidarietà pubblica del mondo della musica con Fedez, Mahmood, ed Elodie in prima linea, orail calcio si stringe intorno a: il presidente ...

Advertising

Glitteringwoman : I fondi in memoria di Francesca Barbieri alias #Fraintesa morta di tumore a soli 38 anni: 100mila euro raccolti in… - Glitteringwoman : Migliaia di persone hanno risposto all'iniziativa lanciata dagli amici della blogger 38enne morta per un tumore al… - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: Migliaia di persone hanno risposto all'iniziativa lanciata dagli amici della blogger 38enne, morta per un tumore al seno.… - VanityFairIt : Migliaia di persone hanno risposto all'iniziativa lanciata dagli amici della blogger 38enne, morta per un tumore al… - ritascavone : RT @fabriziobarca: 105 giorni per assumere presto e bene -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolti 100mila Un arcipelago senza plastica, a La Maddalena una giornata di raccolta dei rifiuti Dalla nascita sono state oltre 60mila le tonnellate di rifiuti raccolti in 31 uscite di gruppo, ... Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno…

Donne vittime di violenza, Fondazione Vodafone Italia sostiene il Progetto Mimosa Solo in Italia in meno di un anno l'app ha registrato 7mila download, 100mila a livello globale. ... portando nelle farmacie materiali su cui sono raccolti consigli, informazioni, contatti e ...

Raccolti 100mila euro per Malika: "Aiuterò anche chi ha bisogno" La raccolta fondi è stata lanciata dalla cugina della ragazza per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali ...

Malika, la raccolta fondi per la ragazza cacciata di casa dai genitori supera i 100 mila euro La giovane 22enne da mesi vive un incubo perché la sua famiglia non accetta la sua omosessualità. Il sostegno del mondo dello spettacolo e dello sport ...

Dalla nascita sono state oltre 60mila le tonnellate di rifiutiin 31 uscite di gruppo, ... Obesità, sull'isola circapazienti ma meno…Solo in Italia in meno di un anno l'app ha registrato 7mila download,a livello globale. ... portando nelle farmacie materiali su cui sonoconsigli, informazioni, contatti e ...La raccolta fondi è stata lanciata dalla cugina della ragazza per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali ...La giovane 22enne da mesi vive un incubo perché la sua famiglia non accetta la sua omosessualità. Il sostegno del mondo dello spettacolo e dello sport ...