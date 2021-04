Quarant' anni fa terminava la Sts - 1 | prima missione dello Shuttle

Advertising

meb : Ci ha lasciati da più di quarant’anni ma quanto ancora ci insegna con le sue parole ?? #GianniRodari - ilpost : La legge italiana garantisce il diritto all’aborto da più di quarant’anni, ma per alcune donne ancora oggi avere ac… - vascorossi : ??????? 40 anni ?? ?9 aprile 1981 - ESCE L’ALBUM - SIAMO SOLO NOI - La canzone ROCK ITALIANA DEL SECOLO (Rolling Stones… - antonioamantini : RT @FpCgilNazionale: ?? ???? ???????? ???? ???????????????? ???????????????? - ?????????????? ???????????????? ?? Continua il viaggio attraverso i quarant'anni della Funzione Pubbl… - cgil_fp : RT @FpCgilNazionale: ?? ???? ???????? ???? ???????????????? ???????????????? - ?????????????? ???????????????? ?? Continua il viaggio attraverso i quarant'anni della Funzione Pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarant anni

askanews

"Devo portarlo nell'hangar, Joe"? "Gli diamo prima una spolverata". Con questa battuta tra il comandante dello Space Shuttle Columbia, John Young e il capcom della Nasa, Joe Allen, il 14 aprile del ...Insomma non si abbatte Mollica che in oltredi carriera ha intervistato praticamente tutte le star dello showbiz. E ora, ancorchè pensionato e con le sue limitazioni fisiche, non smette ...Milano, 15 apr. (askanews) - 'Devo portarlo nell'hangar, Joe'? 'Gli diamo prima una spolverata'.Con questa battuta tra il comandante dello ...Il giornalista, da un anno in pensiore dal Tg1, si è raccontato su Rtl confessando i suoi problemi di salute e ricordano le gag con Fiorello e i suoi 39 Festival di Sanremo ...