Purge The Poison, torna Marina Diamandis (Di venerdì 16 aprile 2021) Marina annuncia un quinto album, Ancient Dreams In A Modern Land, trainato da un nuovo singolo, Purge The Poison. Purge the Poison: di cosa parla? A qualche mese di distanza dal suo ultimo singolo, Man’s World, Marina Diamandis ritorna in scena con un nuovo singolo, nonché l’annuncio del suo attesissimo quinto album. La traccia, intitolata Purge The Poison, è un ritorno alle origini per la cantante greca. Alle sonorità pop-disco del caro vecchio The Family Jewels, al commento sociale pungente e senza peli sulla lingua, e al gioco spensierato con i suoni e i colori della musica pop. Love + Fear, è il quarto e per ora ultimo album di Marina. Primo dopo l’abbandono del nome d’arte “and the ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021)annuncia un quinto album, Ancient Dreams In A Modern Land, trainato da un nuovo singolo,Thethe: di cosa parla? A qualche mese di distanza dal suo ultimo singolo, Man’s World,riin scena con un nuovo singolo, nonché l’annuncio del suo attesissimo quinto album. La traccia, intitolataThe, è un ritorno alle origini per la cantante greca. Alle sonorità pop-disco del caro vecchio The Family Jewels, al commento sociale pungente e senza peli sulla lingua, e al gioco spensierato con i suoni e i colori della musica pop. Love + Fear, è il quarto e per ora ultimo album di. Primo dopo l’abbandono del nome d’arte “and the ...

stateofharold : CAZZO THE PURGE È BELLISSIMO MADONNAAA STO MALISSIMO - xaviecifuentes : @danieIdobrev per quanto sono ossessionato da the purge e film annessi tipo notte del giudizio anche a distanza di… - STICKYSlM : @cockzilla3000 purge the poison adsfjdjfh - danieIdobrev : sto vedendo The Purge e onestamente menomale che non esiste davvero una notte così perché porco due che ansia - HAWKEYES616 : AJSJSJS PURGE THE POISON !!! -

Ultime Notizie dalla rete : Purge The PURGE THE POISON, il nuovo video di Marina (che annuncia il disco ANCIENT DREAMS IN A MODERN LAND) Marina , ex the Diamonds, ha annunciato l'uscita del nuovo disco, ' ANCIENT DREAMS IN A MODERN LAND' , trainato da un'orrida cover e da un singolo uscito oggi. PURGE THE POISON , che è onestamente dimenticabilissimo.

Marina annuncia il nuovo album per Giugno. Ecco copertina e tracklist Marina (Ex Maria & The Diamonds) ha annunciato la release date per il suo nuovo attesissimo album La talentuosa cantautrice rilascerà il suo nuovo ...

