Puglia, terzo peggiore dato d’Italia per positivi a test corona virus su centomila abitanti Rapporto settimanale Gimbe (Di giovedì 15 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta in Puglia il numero degli attualmente positivi al coronavirus per 100mila abitanti: sono 1.306 (è il terzo peggior dato in Italia), con una variazione dei nuovi casi in diminuzione di 9,8 punti percentuali. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 52 per cento (51 per cento secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) mentre nelle terapie intensive si ferma al 45 per cento (secondo Agenas ieri la percentuale è salita nuovamente al 46 per cento). È quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe. In Italia «Sul fronte ospedaliero – afferma la responsabile ricerca sui servizi sanitari dell’organismo indipendente, Renata Gili– le curve dei ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta inil numero degli attualmentealper 100mila: sono 1.306 (è ilpeggiorin Italia), con una variazione dei nuovi casi in diminuzione di 9,8 punti percentuali. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 52 per cento (51 per cento secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) mentre nelle terapie intensive si ferma al 45 per cento (secondo Agenas ieri la percentuale è salita nuovamente al 46 per cento). È quanto emerge dal reportdella Fondazione. In Italia «Sul fronte ospedaliero – afferma la responsabile ricerca sui servizi sanitari dell’organismo indipendente, Renata Gili– le curve dei ...

Puglia, terzo peggiore dato d’Italia per positivi a test corona virus su centomila abitanti Rapporto settimanale Gimbe Aumenta in Puglia il numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 1.306 (è il terzo peggior dato in Italia), con una variazione dei nuovi casi in diminuzione di 9,8 punt ...

Covid, Taranto e Bari le province con più contagi in Italia (ogni 100mila abitanti) I contagi Covid scendono in quasi tutte le province italiane ma quelle pugliesi continuano ad occupare le prime posizioni nel rilevamento Gimbe ...

