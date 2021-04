Pueblos con encanto | la primavera alle Canarie è un paesino vista mare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Alcune sono ammantate di vegetazione, altre brulle come la luna: un arcipelago variegato dall’azione dei venti, dove è possibile perdersi in un dedalo equatoriale di piante sempreverdi e liane intrecciate, e passeggiare impolverando le scarpe tra coreografie di cactus. La natura si descrive in tutta la sua bellezza nonostante la genesi dell’arcipelago sia la stessa: 7 isole, una diversa dall’altra dove vivere avventure entusiasmanti ma anche tanto relax. Partiamo per Tenerife e per Fuerteventura, qui ci aspettano montagne da scalare, spiagge selvagge e onde enormi da surfare, tanta adrenalina da stemperare nei lidi sottovento e nei paesini candidi di calce che fiutano l’oceano, roccaforti d’identità dove regnano la pace e la buona tavola. Tenerife, benvenuti nell’isola-giardino Si fa presto a dire “Tenerife”, l’isola più grande dell’arcipelago conta 342 km di costa tra lunghe spiagge e ...