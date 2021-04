Provincia | Strianese incontra Ferraioli a Palazzo Sant’Agostino 

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto aSant’Agostino l’incontro fra il Presidente delladi Salerno Michelee il Presidente di Confindustria Salerno Antonio, Presidente e Amministratore Delegato de “La Doria S.p.A”, gruppo italiano leader nel settore delle conserve alimentari vegetali, eletto lo scorso febbraio al vertice di Confindustria Salerno per il quadriennio 2021-2025. “Per me è stato un piacere – afferma il Presidente Michelere Antonio, già Presidente dell’Anicav, associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, chiamato da poco a guidare Confindustria Salerno. La sua azienda “La Doria S.p.A.” di Angri si è affermata a livello internazionale nella produzione conserviera a ...

'Abbiamo avviato un protocollo d'intesa molto importante - dichiara il Presidente dellaMichele- per ricordare e promuovere l'opera e la figura del grande scrittore e giornalista ...' Lunedì 19 aprile iniziamo i lavori - dichiara il Presidente dellaMichele- al km 34+100 della SP 15 nel comune di Pollica. Con apposita ordinanza sarà disposta, quindi, dal 19 ...Si è tenuto a Palazzo Sant’Agostino l’incontro fra il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese e il Presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli, Presidente e Amministratore De ...di Antonio Vuolo La Provincia di Salerno consegna i “lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento per dissesti e movimenti franosi su SP 15 Pollica – Acciaroli” per l’ammontare di ...