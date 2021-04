“Proteggere i giocatori”, l’incidenza degli infortuni nel calcio (Di giovedì 15 aprile 2021) Più partite, calendari fitti e più competizioni. I tifosi vorrebbero tutto questo, con il rischio di mettere, però, alla berlina la salute dei giocatori e la qualità dell’esecuzioni. La frequenza degli impegni sportivi è un tema discusso da tempo anche in altri sport, ma sicuramente il principe della discussione resta il calcio, la disciplina più globalizzata. La sospensione a causa della pandemia nella passata stagione ha reso tutto ancora più caotico, costringendo ad una riorganizzazione più frettolosa. I calendari sono diventati più fitti e il riposo concesso è diminuito radicalmente. La Serie A sta giocando quasi ininterrottamente dallo scorso giugno, tra la stagione passata e quella in corso ci sono stati solamente 47 giorni di pausa. Quest’estate, inoltre, ci saranno Olimpiadi, Europei e Coppa America. ... Leggi su newsagent (Di giovedì 15 aprile 2021) Più partite, calendari fitti e più competizioni. I tifosi vorrebbero tutto questo, con il rischio di mettere, però, alla berlina la salute deie la qualità dell’esecuzioni. La frequenzaimpegni sportivi è un tema discusso da tempo anche in altri sport, ma sicuramente il principe della discussione resta il, la disciplina più globalizzata. La sospensione a causa della pandemia nella passata stagione ha reso tutto ancora più caotico, costringendo ad una riorganizzazione più frettolosa. I calendari sono diventati più fitti e il riposo concesso è diminuito radicalmente. La Serie A sta giocando quasi ininterrottamente dallo scorso giugno, tra la stagione passata e quella in corso ci sono stati solamente 47 giorni di pausa. Quest’estate, inoltre, ci saranno Olimpiadi, Europei e Coppa America. ...

