Progetti, non mantra. Che idee porterà l’Italia al G20-Cultura (Di giovedì 15 aprile 2021) Uno dei principali problemi nell’ambito della formazione del settore Culturale italiano è la distanza tra i programmi e la realtà, tra le materie insegnate e le vere questioni da trattare. Le discipline sono concepite come rigidamente separate e vi è ancora poca attenzione alle competenze realmente necessarie per operare in modo efficace. Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà sono diventate un “mantra”, ma nella maggior parte dei casi restano parole vuote e i programmi sono spesso pieni di pillole di tutto e non identificano davvero il profilo da formare. Dati e studi mostrano la necessità di armonizzare e riallineare i contenuti della formazione con il modo in cui la Cultura e il patrimonio Culturale si manifestano ed evolvono. Come risolvere questo disallineamento? Un “dominio” principale di riferimento, che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Uno dei principali problemi nell’ambito della formazione del settorele italiano è la distanza tra i programmi e la realtà, tra le materie insegnate e le vere questioni da trattare. Le discipline sono concepite come rigidamente separate e vi è ancora poca attenzione alle competenze realmente necessarie per operare in modo efficace. Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà sono diventate un “”, ma nella maggior parte dei casi restano parole vuote e i programmi sono spesso pieni di pillole di tutto e non identificano davvero il profilo da formare. Dati e studi mostrano la necessità di armonizzare e riallineare i contenuti della formazione con il modo in cui lae il patrimoniole si manifestano ed evolvono. Come risolvere questo disallineamento? Un “dominio” principale di riferimento, che ...

Advertising

ignaziocorrao : Sette paesi europei, tra cui #Germania& #Francia si impegneranno a sospendere le garanzie pubbliche per i progetti… - EleonoraEvi : #Trivelle, Cingolani dà via libera a sette progetti di estrazione dall'Emilia alla Sicilia. Altro che transizione e… - stefanoepifani : Oggi a #SMM21 gli studenti presentano i progetti sulla #SostenibilitàDigitale sui quali vogliono sviluppare i loro… - FFFBot1 : RT @FunnyVegan: Anche se i privati cittadini scelgono di non finanziare il mercato di #carni e #latticini attraverso l'acquisto dei derivat… - scorpio66966 : RT @Dreaming_81: L'immagine della ragazza bendata mi ha impressionata, e non poco. Già la pandemia li ha privati della libertà, ha obnubila… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetti non Riaperture, siamo al tira e molla Gli azzurri, scarsamente uniti e individualmente preoccupati del proprio avvenire, avanzano proposte, intervengono, sovente accettano progetti non condivisi, e nell'insieme sono paghi per essere ...

Come previsto: ecco il Green New Deal targato Biden Sulla carta si tratta di progetti ambiziosi ed encomiabili, per tenere gli Usa al passo coi tempi. ... Ma siccome, allo stato attuale e nel futuro prevedibile, le batterie non basteranno per rendere ...

Deloitte: il Covid non ha frenato i progetti di smart manifacturing Industria Italiana Nuovo molo a Mare Morto il progetto non va avanti La conferenza dei Servizi boccia la soluzione del Comune di Cabras Due le alternative proposte, ma entrambe impattano sull’ecosistema ...

Ottocentomila euro per Casa Serena Il Comune “rimodula” l’accordo con la Regione per mettere in sicurezza la struttura di accoglienza per anziani ...

Gli azzurri, scarsamente uniti e individualmente preoccupati del proprio avvenire, avanzano proposte, intervengono, sovente accettanocondivisi, e nell'insieme sono paghi per essere ...Sulla carta si tratta diambiziosi ed encomiabili, per tenere gli Usa al passo coi tempi. ... Ma siccome, allo stato attuale e nel futuro prevedibile, le batteriebasteranno per rendere ...La conferenza dei Servizi boccia la soluzione del Comune di Cabras Due le alternative proposte, ma entrambe impattano sull’ecosistema ...Il Comune “rimodula” l’accordo con la Regione per mettere in sicurezza la struttura di accoglienza per anziani ...