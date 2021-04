Professioni e Covid: cambia l'esame degli avvocati. Ecco come (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il via libera definitivo della Camera con 383 voti a favore è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sullo svolgimento dell'esame per l'abilitazione di avvocato durante l'emergenza Covid - 19 firmato dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. Il testo introduce ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il via libera definitivo della Camera con 383 voti a favore è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sullo svolgimento dell'per l'abilitazione di avvocato durante l'emergenza- 19 firmato dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. Il testo introduce ...

