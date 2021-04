Probabili formazioni Torino-Roma: trentunesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Torino-Roma, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 18:00 di domenica 18 aprile nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Torino – Se Sirigu non rientra, spazio a Vanja Milinkovic-Savic. Verdi pronto ad agire alle spalle di Belotti e Sanabria. Roma – Possibile turn over per Fonseca che spera di recuperare Smalling. Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral pronti ad agire nel tridente d’attacco mentre a centrocampo si rivedrà ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di domenica 18 aprile nella cornice dell’Olimpico Grande. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Se Sirigu non rientra, spazio a Vanja Milinkovic-Savic. Verdi pronto ad agire alle spalle di Belotti e Sanabria.– Possibile turn over per Fonseca che spera di recuperare Smalling. Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral pronti ad agire nel tridente d’attacco mentre a centrocampo si rivedrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Diretta/ Villarreal Dinamo Zagabria (risultato finale 2 - 1): Orsic accorcia PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL DINAMO ZAGABRIA Le probabili formazioni della sfida tra Villarreal e Dinamo Zagabria presso l' Estadio de la Ceramica . I padroni di casa allenati da Unay Emery ...

DIRETTA/ Slavia Praga Arsenal (risultato finale 0 - 4): Lacazette cala il poker! PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ARSENAL Le probabili formazioni della sfida tra Slavia Praga e Arsenal presso l' Eden Arena . I padroni di casa allenati da Jindrich Trpisovsky scenderanno in ...

Le probabili formazioni della 34° giornata di Serie B 2020/2021 La 34° giornata del campionato di Serie B si gioca tra il 16 e il 17 aprile 2021. L'Empoli ospita il Bresca mentre il Lecce fa visita al L.R. Vicenza; big match Salernitana - Venezia ...

Spal-Ascoli, probabili formazioni della sfida tra biancazzurri e bianconeri L'Ascoli, nell'anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie B, affronta la Spal nel match in programma domani sera alle ore 21 allo stadio "Mazza" di Ferrara. Entrambe le squadre sono reduc ...

