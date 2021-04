Principe Filippo, la famiglia reale pubblica alcune foto inedite della sua vita privata (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la morte del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni, i membri della famiglia reale stanno pubblicando foto inedite del Duca di Edimburgo. A pochissimi giorni dal funerale, una fotografia in particolare sta facendo molto parlare. Si tratta di quella pubblicata su Instagram ieri mercoledì 14 aprile dal Principe William e la moglie Kate Middleton. Nello scatto – risalente al 2015 – Il Duca di Edimburgo è ritratto in versione bisnonno, in compagnia della regina Elisabetta e dei nipotini George e Charlotte. Immediati i commenti dei follower: “Guardate la regina e baby Charlotte”. E ancora: “Troppo tenero lo sguardo tra la regina e Charlotte“. L’immagine sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la morte del, avvenuta lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni, i membristannondodel Duca di Edimburgo. A pochissimi giorni dal funerale, unagrafia in particolare sta facendo molto parlare. Si tratta di quellata su Instagram ieri mercoledì 14 aprile dalWilliam e la moglie Kate Middleton. Nello scatto – risalente al 2015 – Il Duca di Edimburgo è ritratto in versione bisnonno, in compagniaregina Elisabetta e dei nipotini George e Charlotte. Immediati i commenti dei follower: “Guardate la regina e baby Charlotte”. E ancora: “Troppo tenero lo sguardo tra la regina e Charlotte“. L’immagine sembra ...

Advertising

sole24ore : L’eredità del Principe Filippo è esentasse: la Corona fa «elusione fiscale» - fumettologica : Forse non tutti sanno che il principe Filippo è stato un grande collezionista di fumetti e vignette. Nella foto è r… - VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - Clair00491873 : RT @lusurpateur_: Sono contento perché almeno il principe Filippo ha fatto in tempo a vedere Lady Gaga sposarsi - ModaCorriere : Principe Filippo, Carlo e Camilla commossi davanti alla distesa di fiori per il duca di Edimburgo -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo Principe Filippo, la decisione clamorosa della Regina Elisabetta sul funerale: 'Vi voglio così...' Niente uniformi militari fra i reali britannici in occasione dei funerali di sabato 17 aprile in programma nella cappella di St George, presso il castello di Windsor, del principe Filippo , consorte ...

Il principe Filippo: le foto inedite della famiglia Youtube

Principe Filippo, la famiglia reale pubblica alcune foto inedite della sua vita privata Dopo la morte del principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni, i membri della famiglia reale stanno pubblicando foto inedite del Duca di Edimburgo. A pochissimi giorni dal funeral ...

Funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta e quella inaspettata sorpresa a Harry La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte del Princip ...

Niente uniformi militari fra i reali britannici in occasione dei funerali di sabato 17 aprile in programma nella cappella di St George, presso il castello di Windsor, del, consorte ...YoutubeDopo la morte del principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni, i membri della famiglia reale stanno pubblicando foto inedite del Duca di Edimburgo. A pochissimi giorni dal funeral ...La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte del Princip ...