Primarie | la scossa di Migliore che agita più Italia Viva che il resto del centrosinistra

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti NAPOLI – Nello stesso pomeriggio in cui Enrico Letta chiarisce che nessuno, nel suo Pd, ha intenzione di impiccarsi per le, a tenere alta la tensione nelnapoletano ci pensa Gennaro, candidato in pectore diper la competizione che i democratici non vogliono a Napoli perchè a un passo dal sottoscrivere con ildele il Movimento 5 Stelle una candidatura a sindaco unitaria: quella dell’ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi. “Sono francamente allibito”, è lache dà Gennaroa commento delle parole del segretario del Pd Napoli Marco Sarracino che già ieri aveva escluso i gazebo nella città partenopea. “Nessuno può ...

... ha detto il neo - segretario, dovranno passare necessariamente per le. A Roma Bettini le ... Per l'ex senatore Pd, Letta 'ha dato unama non può pensare di risolvere tutto nel rapporto ......il Movimento 5 Stelle sia un asse portante che dovrebbe portare anche a dar vita a delle...quindi capire se da loro possa arrivare (nell'assemblea provinciale il sì era arrivato) una...NAPOLI – Nello stesso pomeriggio in cui Enrico Letta chiarisce che nessuno, nel suo Pd, ha intenzione di impiccarsi per le primarie, a tenere alta la tensione nel centrosinistra napoletano ci pensa Ge ...