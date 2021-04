Prima bozza riapertura estiva, ecco la potenziale proposta del Governo (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo un lungo lavoro, il Governo pubblica la Prima bozza ufficiale di una potenziale riapertura estiva. bozza che sarà presto presentata sia a Pd e Centrodestra che ai presidenti delle Regioni. RISTORANTI, BAR, PALESTRE, PISCINE – I punti principali della Prima bozza sulla riapertura riguardano specifiche attività lavorative. Per quanto riguarda le ristoranti e bar, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo un lungo lavoro, ilpubblica laufficiale di unache sarà presto presentata sia a Pd e Centrodestra che ai presidenti delle Regioni. RISTORANTI, BAR, PALESTRE, PISCINE – I punti principali dellasullariguardano specifiche attività lavorative. Per quanto riguarda le ristoranti e bar, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Prima bozza Riaperture e spostamenti: ecco cosa chiedono le Regioni al Governo ...possono essere condivisi se non vengono prima igienizzati. Danza La proposta delle regioni riconosce che nella danza è complicato usare mascherine e applicare il distanziamento per cui nella bozza è ...

Ristoranti, bar, cinema e palestre aperti anche in zona rossa: la richiesta delle Regioni Riaprire il prima possibile le attività economiche 'maggiormente penalizzate' in piena sicurezza, anche ... tenutosi questa mattina, dal quale è stata messa a punto una bozza di un documento unico, un ...

COVID - Ristoranti, cinema e palestre, ecco le proposte delle Regioni, Fedriga: "Massima collaborazione" La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione". Lo dice il presidente Massimilia ...

Ristoranti, cinema e palestre, le Regioni: “Riaprire in sicurezza per un ritorno alla normalità” La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione" ...

