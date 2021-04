Premier League, Henderson: “Potrei lasciare i social come protesta contro il razzismo” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Sono stanco di vedere che le persone hanno a che fare con questo. Non parlo solo di quei giocatori che conoscono, ma anche di tutte quelle persone che non conosco. Tutto questo deve finire e tutti coloro che hanno anche un solo grammo di dignità devono fare del loro meglio per farlo. Ho già pensato di lasciare i social network per protesta. Ammiro Thierry Henry che ha deciso di fare un passo così radicale in tal senso. Anche io posso seguire il suo esempio”. Così Jordan Henderson, capitano del Liverpool, sul tema del razzismo, un fenomeno dilagante e che è da mesi al centro del dibattito nel Regno Unito. Oltre a Thierry Henry, che ha abbandonato definitivamente i social, anche lo Swansea, compresi i giocatori, si era reso protagonista di un’iniziativa contro il ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “Sono stanco di vedere che le persone hanno a che fare con questo. Non parlo solo di quei giocatori che conoscono, ma anche di tutte quelle persone che non conosco. Tutto questo deve finire e tutti coloro che hanno anche un solo grammo di dignità devono fare del loro meglio per farlo. Ho già pensato dinetwork per. Ammiro Thierry Henry che ha deciso di fare un passo così radicale in tal senso. Anche io posso seguire il suo esempio”. Così Jordan, capitano del Liverpool, sul tema del, un fenomeno dilagante e che è da mesi al centro del dibattito nel Regno Unito. Oltre a Thierry Henry, che ha abbandonato definitivamente i, anche lo Swansea, compresi i giocatori, si era reso protagonista di un’iniziativail ...

