Premier League, ecco la “trovata” che tutti i tifosi aspettavano (Di giovedì 15 aprile 2021) La Premier League ha deciso di rinviare di due giorni la penultima giornata per consentire al 25% dei tifosi di tornare a riempire lo stadio La Premier League è pronta per tornare ad ospitare i tifosi negli stadi e per farlo ha deciso di… rallentare i tempi. Sì, proprio così, perché nelle scorse ore è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Laha deciso di rinviare di due giorni la penultima giornata per consentire al 25% deidi tornare a riempire lo stadio Laè pronta per tornare ad ospitare inegli stadi e per farlo ha deciso di… rallentare i tempi. Sì, proprio così, perché nelle scorse ore è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tuttoatalanta : Premier League, la 37a giornata slitta a martedì 18/05 per consentire ai tifosi l'accesso allo stadio… - SkySport : Mourinho verso Everton-Tottenham: 'Punti persi? So il perché, ma non lo dico' - sportli26181512 : Mourinho verso Everton-Tottenham: 'Punti persi? So il perché, ma non lo dico': Alla vigilia della sfida contro l'Ev… - sportface2016 : #PremierLeague, la penultima giornata slitta di alcuni giorni per avere il pubblico negli stadi - gilnar76 : Due club di Premier League su Vlahovic: le ultime dall’Inghilterra #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Boris Johnson accusato di fare lobbismo per Mohammed bin Salman nel calcio inglese ... avvertendo il capo del governo britannico di un possibile danno alle relazioni tra i due paesi nel caso la Premier League non avesse rivisto il rifiuto iniziale dell'offerta di 300 milioni di ...

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED GRANADA/ Quote: Machis protagonista? L'attaccante classe 2001 ha dunque l'occasione di mettersi di nuovo in mostra: in Premier league il bomber non si è distinto particolarmente, segnando appena tre gol e due assist vincenti (ma l'...

Milenkovic, non solo Milan e Chelsea: altra pretendente dalla Premier League Milenkovic Manchester United anche i Red Devils sul 23enne serbo. Il difensore piace a Milan e Chelsea, inglesi pronti a trattare.

Everton-Tottenham, punti pesanti per l’Europa. Ma Mou e Ancelotti sono in difficoltà Ancelotti contro Mourinho non può mai essere una partita scontata e banale. I due veterani della panchina si sfidano in Premier League in un Everton-Tottenham che mette in palio punti molto pesanti pe ...

... avvertendo il capo del governo britannico di un possibile danno alle relazioni tra i due paesi nel caso lanon avesse rivisto il rifiuto iniziale dell'offerta di 300 milioni di ...L'attaccante classe 2001 ha dunque l'occasione di mettersi di nuovo in mostra: inil bomber non si è distinto particolarmente, segnando appena tre gol e due assist vincenti (ma l'...Milenkovic Manchester United anche i Red Devils sul 23enne serbo. Il difensore piace a Milan e Chelsea, inglesi pronti a trattare.Ancelotti contro Mourinho non può mai essere una partita scontata e banale. I due veterani della panchina si sfidano in Premier League in un Everton-Tottenham che mette in palio punti molto pesanti pe ...