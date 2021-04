Portimao, Marc Marquez supera la visita medica: ha l'ok per correre (Di giovedì 15 aprile 2021) Semaforo verde per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha superato la visita medica di idoneità, sostenuta a Portimao, sede del Gp di Portogallo della MotoGP e potrà tornare in sella. Dopo aver ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Semaforo verde per: lo spagnolo della Honda hato ladi idoneità, sostenuta a, sede del Gp di Portogallo della MotoGP e potrà tornare in sella. Dopo aver ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez, a Portimao il ritorno in pista in MotoGP: la conferma della Honda #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportli26181512 : Marquez supera la visita medica: può correre a Portimao: Arriva il via libera per Marc Marquez: il campione del mon… - FormulaPassion : #MotoGP | Il ritorno in pista di Marc #Marquez ora è ufficiale: lo spagnolo ha superato i test medici - gponedotcom : Marc Marquez passa la visita medica: potrà correre a Portimao: L'ufficialità arriva dal team Honda: i medici hanno… - TeoBellan : Marc Marquez ha superato l'ultimo controllo medico a Portimao, confermata quindi la sua presenza nel Gran Premio de… -

Ultime Notizie dalla rete : Portimao Marc Portimao, Marc Marquez supera la visita medica: ha l'ok per correre Semaforo verde per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha superato la visita medica di idoneità, sostenuta a Portimao, sede del Gp di Portogallo della MotoGP e potrà tornare in sella. Dopo aver saltato tutta la ...

MotoGP, arriva il via libera dei medici: Marquez in pista a Portimao Marc Marquez può ufficialmente tornare in pista . Dopo l'ok ricevuto lo scorso 10 aprile dall'equipe ... L'8 volte campione del mondo sarà in pista a Portimao , pronto a dare battaglia in sella alla sua ...

MotoGP | Marquez, superati i test medici Marc Marquez tornerà in pista a Portimao, in sella alla sua Honda. Ora la notizia è completamente ufficiale. Il campione spagnolo infatti ha superato anche quello che era l’ultimo ostacolo formalmente ...

Marc Marquez supera la visita medica: è "fit" per Portimao Marc Marquez ha superato la visita medica a cui si è sottoposto oggi pomeriggio a Portimao, quindi è stato dichiarato idoneo a prendere parte al Gran Premio del Portogallo.

Semaforo verde perMarquez: lo spagnolo della Honda ha superato la visita medica di idoneità, sostenuta a, sede del Gp di Portogallo della MotoGP e potrà tornare in sella. Dopo aver saltato tutta la ...Marquez può ufficialmente tornare in pista . Dopo l'ok ricevuto lo scorso 10 aprile dall'equipe ... L'8 volte campione del mondo sarà in pista a, pronto a dare battaglia in sella alla sua ...Marc Marquez tornerà in pista a Portimao, in sella alla sua Honda. Ora la notizia è completamente ufficiale. Il campione spagnolo infatti ha superato anche quello che era l’ultimo ostacolo formalmente ...Marc Marquez ha superato la visita medica a cui si è sottoposto oggi pomeriggio a Portimao, quindi è stato dichiarato idoneo a prendere parte al Gran Premio del Portogallo.