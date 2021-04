Pisa: ufficiale giudiziario arrestato. L’accusa: finte trasferte (Di giovedì 15 aprile 2021) L'arresto è avvenuto mentre l'ufficiale giudiziario era in servizio all'ufficio notifiche del tribunale di Pisa, ed è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip e chiesta dalla Procura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 aprile 2021) L'arresto è avvenuto mentre l'era in servizio all'ufficio notifiche del tribunale di, ed è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip e chiesta dalla Procura L'articolo proviene da Firenze Post.

