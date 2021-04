Advertising

infoitsport : Mario Balotelli, un bresciano picchia la fidanzata perché amica del calciatore: rischia 13 anni di carcere - infoitsport : Picchia la fidanzata perché ossessionato da Balotelli: 13 anni di carcere - infoitsport : Picchia la fidanzata perché geloso di Balotelli: chiesti 13 anni di carcere - infoitsport : Picchia la fidanzata perché geloso di Balotelli | chiesti 13 anni di carcere - infoitsport : Picchia la fidanzata | convinto lo tradisse con Mario Balotelli | chiesti 13 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia fidanzata

Era ossessionato da Mario Balotelli. Ed era convinto che la sua, amica del calciatore bresciano, avesse una relazione sentimentale con l'attaccante, oggi in forza al Monza. E per questo picchiava la donna, 31 anni e madre di due bimbi piccoli, durante ...Purtroppo, un uomo, 30enne, di Brescia, picchiava laconvinto che lei lo tradisse con Mario Balotelli, suo amico . Un'ossessione che l'ha portato ad assumere un atteggiamento violento ed ...Un 30enne di Brescia sarebbe ossessionato dall'attaccante. Pare che l'ex Milan sia anche intervenuto in un locale per difendere la donna, sua amica ...Ossessionato da Mario Balotelli. Un uomo di Brescia, convinto che la fidanzata lo tradisse con il calciatore del Monza, è finito sotto processo per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni; in prec ...