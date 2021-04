Piazzapulita | anticipazioni 15 aprile 2021

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 15, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la campagna vaccinale a singhiozzo; la sospensione americana del vaccino Johnson&Johnson; la rabbia dei ristoratori.: ospiti 15Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; il fisico dell’Università di Trento Roberto Battiston; il Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) Nicola Magrini; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; lo chef Giorgio Locatelli e i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piazzapulita anticipazioni

...dal cielo 6 sono invece 16 episodi distribuiti in 8 prime serate al giovedì ( qui le... Su La7 la trasmissioneè stata vista da 985.000 spettatori (5,1%). Su Rete4 il ...... attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Daydreamer - Le ali del sogno (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5 La pupa e il secchione e viceversa , in onda alle 21.20 su Italia 1(...Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; il fisico dell’Università di Trento ...Rileggi: Un passo dal cielo 6 seconda puntata 8 aprile: trama e anticipazioni ; Piazzapulita 8 aprile: anticipazioni e ospiti su La7. ASCOLTI TV GIOVEDÍ 8 APRILE – SHARE DI IERI SERA. Ecco i dati ...