Piano per la promozione culturale, la Regione stanzia oltre un milione di euro (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE' stato pubblicato sul BURC di oggi l'Avviso finalizzato all'assegnazione dei contributi per la promozione culturale per l'anno 2021, a sostegno di progetti culturalmente autorevoli di carattere divulgativo destinati a favorire la diffusione della cultura, del pensiero filosofico, storico, artistico e scientifico, soprattutto se legati alle tematiche di interesse generale e di dibattito socio-culturale. L'Avviso, per un importo complessivo di € 1.399.000, prevede contributi annuali ordinari e contributi speciali per i quali possono presentare domanda Enti, Associazioni e Fondazioni iscritti nell'albo regionale di promozione culturale ma anche quelli non iscritti che abbiano tra le finalità statutarie prevalenti la promozione della cultura nel territorio ...

Ultime Notizie dalla rete : Piano per Bibanca, assemblea approva bilancio. Focus sulle nuove assunzioni L'assemblea ha approvato un dividendo di 0,15 per azione . Gli azionisti hanno confermato i ... "Stiamo attraversando un grande processo di riorganizzazione, con un piano di inserimento di una 50ina di ...

Banco BPM, via libera da assemblea a bilancio e politica di remunerazione I soci hanno approvato la riduzione degli incentivi a breve termine per il 2020 ( - 45%), il posticipo al 2021 del piano di long term incentive con conseguente contenimento ulteriore dei compensi ...

Amendola: "Sul Recovery l'Italia deve fare uno sforzo per semplificare la burocrazia" "La Commissione ha presentato il piano finanziario: 800 miliardi per il Next generation di tutta Europa", dice il sottosegretario agli Affari europei. E sulla Turchia: "Serve un dialogo chiaro, parlan ...

Fcu, in commissione regionale piace il piano presentato dai pendolari TRASPORTIUna giornata a suo modo storica nella rincorsa ad una Fcu efficiente e moderna. Ed a fine mese, al massimo ai primi di maggio, l'aula di Palazzo Cesaroni sarà chiamata a esprimere un parere..

