Phisikk du role – Giovanna Boda e la reputazione stuprata

(Di giovedì 15 aprile 2021) I cinesi la chiamano “mianzi”, in italiano potremmo tradurla più o meno come la”faccia” intesa come “”. Nella cultura orientale di impianto confuciano rappresenta il valore sociale più importante di cui può disporre ogni uomo. Una volta perduto è la vita stessa a svuotarsi di senso: esempi conficcati nella memoria collettiva occidentale sono i samurai giapponesi, guerrieri medievali che non esitavano a darsi la morte trapassandosi con la spada piuttosto che sopportare lo smacco di una sconfitta. Viene, allora, da pensare al mianzi di fronte al doloroso fatto che la cronaca, aprendosi un varco nella contabilità dei morti da covid (sempre troppi), ha messo in pagina raccontando dell’alta dirigente del ministero della Pubblica Istruzione che ha tentato il suicidio gettandosi da una finestra dell’edificio di viale Trastevere a Roma ove ha sede il dicastero. La ...