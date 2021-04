Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - MediasetTgcom24 : Francia: Johnson & Johnson solo a over 55 come AstraZeneca #covid - Agenzia_Ansa : L'orientamento dell'Europa è fare sempre più ricorso ai vaccini a mRna, a vettore virale dopo i casi di trombosi su… - Gazzettino : Pfizer e Moderna, dalle reazioni all'immunità: tutto quello che c'è da sapere sui vaccini su cui punta l'Europa - Franco62Fb : RT @Libero_official: Indiscrezioni sulla scelta radicale di #Draghi: #vaccino, dal 2022 solo #Pfizer e #Moderna. I contratti che salteranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Moderna

Quindi si acquisteranno più dosi dicon un accordo che prevede la produzione in Europa. Di questo tipo sono anche, Curevax, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, e l'...... "La Commissione - dice il parlamentare, che è medico - in futuro non comprerà più vaccini da Johnson & Johnson e AstraZeneca, ma si affiderà ai vaccini a m - Rna di BioNTech/e ...Roma, 14 apr. (askanews) - Continua il caos vaccini. La Danimarca dopo averlo temporaneamente sospeso per alcuni casi di trombosi sospetti, ha deciso che non utilizzerà più il vaccino AstraZeneca nel ...La Commissione Europea punta tutto sui vaccini a m-RNA prodotti da Pfizer/BioNTech, Moderna e CureVac, e per il prossimo anno non rinnoverà i contratti con AstraZeneca e J&J.