Pfizer e Moderna | dalle reazioni all' immunità | tutto quello che c' è da sapere sui vaccini su cui punta l' Europa

MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - MediasetTgcom24 : Francia: Johnson & Johnson solo a over 55 come AstraZeneca #covid - Agenzia_Ansa : L'orientamento dell'Europa è fare sempre più ricorso ai vaccini a mRna, a vettore virale dopo i casi di trombosi

Parallelamente, sono in corso le iniezioni anche per estremamente fragili (qui l'elenco) e disabili, sempre con vaccinocome per gli over - 80. L'iter rimane sempre lo stesso, con ...... nel corso del suo intervento, Forni ha sottolineato che i vaccini 'tipohanno dimostrato di essere molto efficaci, con rari effetti collaterali, più che altro di tipo allergico'. '...Sono 17 milioni le dosi di vaccino consegnate alle Regioni. In particolare 11.814.660 sono le dosi di Pfizer/BioNTech distribuite alle regioni, 1.320.400 Moderna, 3.995.700 AstraZeneca, mentre di J&J ...Vaccini come AstraZeneca e J&J rischierebbero il ritiro dal mercato se l'Ema dovesse certificare il rischio di trombosi e ictus anche negli over 60 ...