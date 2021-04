Pfizer anticipa la consegna di 50 milioni di dosi di vaccino all’Europa

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’Unione europea riceverà 50didi-BioNtechtamente entro fine giugno. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando il nuovo accordo raggiunto con la casa farmaceutica, che porterà a 250il totale dellediin arrivo in Europa nel secondo trimestre dell’anno. Leverranno distribuite sulla base della popolazione a tutti gli Stati membri. Sulla base degli accordi precedenti, questi 50di vaccini sarebbero dovuti arrivare nell’ultimo trimestre dell’anno, ma le sospensioni su AstraZeneca e il rinvio della distribuzione deldi Johnson & Johnson hanno spinto la Commissione a cercare ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, Pfizer anticipa 670mila dosi ad aprile. Figliuolo: “Il piano va avanti”. Ma le 500mila iniezioni al giorno… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Vaccini, Pfizer anticipa 670mila dosi ad aprile. Figliuolo: “Il piano va avanti”. Ma le 500mila iniezioni al giorno re… - infoitsalute : Coronavirus | Figliuolo | “Pfizer anticipa l'arrivo di 7 milioni di dosi” Le ipotesi sulle prossime riaperture in I… - Paesedellanima : RT @fattoquotidiano: Vaccini, Pfizer anticipa 670mila dosi ad aprile. Figliuolo: “Il piano va avanti”. Ma le 500mila iniezioni al giorno re… - antoninobill : Vaccini, Pfizer anticipa 670mila dosi ad aprile. Figliuolo: “Il piano va avanti”. Ma le 500mila iniezioni al giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer anticipa

... ma l'esperta dell'italiana Aifa, Patrizia Popoli,che "è verosimile possa essere ...84 milioni Sanofi 40,38 milioni/BNT 26,92 milioni CureVac 30,285 milioni Moderna 10,768 milioni ......previsto il commissario straordinario per l'emergenza annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi...di diplomatici russi in risposta alle interferenze sul voto l'attacco hacker lola CNN il ...Il ministro della Salute ha aggiunto che nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticiperà alcuni milioni di dosi che per l’Italia significano circa 7 milioni.Cinquanta milioni di dosi entro giugno, vaccinare i più anziani «Nel secondo trimestre - ha annunciato il ministro - arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticiperà alcuni milioni di dosi che ...