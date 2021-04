Pessina negativo al Coronavirus: il comunicato dell’Atalanta (Di giovedì 15 aprile 2021) Matteo Pessina è tornato negativo al Coronavirus: lo comunica l’Atalanta in una nota ufficiale Buone notizie per l’Atalanta e per Gian Piero Gasperini. Matteo Pessina è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato e quindi ci sarà per il match contro la Juve. La nota ufficiale dell’Atalanta. «Nella giornata odierna, il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito negativo. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Matteoè tornatoal: lo comunica l’Atalanta in una nota ufficiale Buone notizie per l’Atalanta e per Gian Piero Gasperini. Matteoè risultatoall’ultimo tampone effettuato e quindi ci sarà per il match contro la Juve. La nota ufficiale. «Nella giornata odierna, il calciatore Matteoè stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

