Perchè Trash Italiano si è cancellato dai social? Le ipotesi dietro la chiusura (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nome di Trash Italiano, famosissima pagina social da più di tre milioni di follower, nota per l’intrattenimento “raccontato con gif, meme, video, articoli e molto altro”, come recitava la sua stessa bio su Instagram, da ieri è stata disattivata. Perché Trash Italiano si è cancellato dai social? Gli appassionati del Trash hanno immediatamente notato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nome di, famosissima paginada più di tre milioni di follower, nota per l’intrattenimento “raccontato con gif, meme, video, articoli e molto altro”, come recitava la sua stessa bio su Instagram, da ieri è stata disattivata. Perchési èdai? Gli appassionati delhanno immediatamente notato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Cristina66Rm : RT @Ancheno15: Per Trash Italiano mi dispiace solo perchè è l’unico blog che non lecca il culo a TZ. - iscusa : questa voglia di fare un over party infinito a pettola perché ormai il suo cringe non mi fa nemmeno più ridere non… - LucyMazza01 : Non ho capito ma perché tutti odiate trash italiano? - naomidiaries : A me trash italiano piaceva così come altre pagine trash, non capisco perché adesso come i pecoroni volete fare gli… - kleeiaa : Perché stanno abbandonando tutti Instagram compreso trash italiano e Can??? Forse hanno cambiato nome #TrashItaliano -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Trash Chiuse tutte le pagine di 'Trash Italiano', cosa è successo? 'Dimmi che è un esperimento senza dirmi che è un esperimento' La pagina social è famosa per i suoi post ironici, che raccontano tutto il trash della tv italiana e non solo. Le ipotesi Sono diverse le ipotesi legate alla chiusura improvvisa dei canali social ...

I Coma_Cose raccontano il nuovo album Nostralgia In tutti questi anni non esiste la foto o un video di un nostro bacio rubato, la nostra paura è risultare trash, non è che un bacio in pubblico debba esserlo per forza, però ci fa scattare quel ...

La pagina social è famosa per i suoi post ironici, che raccontano tutto ildella tv italiana e non solo. Le ipotesi Sono diverse le ipotesi legate alla chiusura improvvisa dei canali social ...In tutti questi anni non esiste la foto o un video di un nostro bacio rubato, la nostra paura è risultare, non è che un bacio in pubblico debba esserlo per forza, però ci fa scattare quel ...