Perché la mozione di sfiducia per Speranza di Giorgia Meloni non ha nessun valore

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’ha annunciata su facebook ladiper il ministro della Salute Robertola presidente di Fratelli d’Italia. L’unica all’opposizione, ma non la sola a volere la testa del numero uno della Sanità: a chiedere da settimane che sia rimosso è anche il leader della Lega Matteo Salvini, che – seppure il premier Mario Draghi avesse posto un freno alle polemiche dicendo di averlo voluto lui stesso nell’esecutivo – continua a lanciare frecciatine, come quella di oggi. Parlando ai giornalisti, e rispondendo proprio su questo, ha detto: “Non è semplice governare con il Pd e, ma è necessario. Stando alla scienza, e non è la scienza decisa da, dovremmo tornare a vivere. E invececontinua a dire ...