Perché Brando Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi (Di giovedì 15 aprile 2021) Brando Giorgi ha abbandonato l’Isola dei Famosi, per via di un problema agli occhi è dovuto rientrare in Italia. Il vento dell’Honduras gli ha provocato un danni agli occhi. Brando Giorgi, perchè ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi come Elisa Isoardi (Getty Images)Questo accade durante la diretta della nona puntata dell’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino ha comunicato il reale motivo della sua rinuncia al reality show. Il concorrente è stato odiato dai naufraghi, e allo stesso tempo è stato l’ultimo leader dell’Isola dei Famosi 2021, per un problema agli occhi ha dovuto abbandonare il reality show. Massimiliano Rosolino ha comunicato il suo abbandono durante la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021)ha abbandonatodei, per via di un problema agli occhi è dovuto rientrare in Italia. Il vento dell’Honduras gli ha provocato un danni agli occhi., perchè ha dovuto lasciaredeicome Elisa Isoardi (Getty Images)Questo accade durante la diretta della nona puntata deldei, Massimiliano Rosolino ha comunicato il reale motivo della sua rinuncia al reality show. Il concorrente è stato odiato dai naufraghi, e allo stesso tempo è stato l’ultimo leader deldei2021, per un problema agli occhi ha dovuto abbandonare il reality show. Massimiliano Rosolino ha comunicato il suo abbandono durante la ...

simone_paciello : “Schifo d’uomo” se presa nel contesto era stato detto perché mentre Beppe soffriva per un problema famigliare brand… - Vals277 : Perché Brando si è ritirato? #isola - giada90712711 : RT @preleminas: Quindi abbiamo perso Elisa e Brando mentre una Valentina e Gilles sono ancora sull’isola. A me viene voglia di spegnere la… - LaPaoEmme : Quindi brando ed elisa sono più gravi di paul? Perché paul sta in spiaggia col tutore #isola - preleminas : Quindi abbiamo perso Elisa e Brando mentre una Valentina e Gilles sono ancora sull’isola. A me viene voglia di speg… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Brando ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta e eliminato: Elisa Isoardi con benda all'occhio Chi sarà il concorrente eliminato? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio) BRANDO GIORGI ABBANDONA L'... Ti fa comodo perché crei una dinamica. Finché non metti le cose in chiaro ti fai questo gioco.' Un ...

Perché Elisa Isoardi ha l'occhio bendato? Incidente con il fuoco, ecco cosa è successo Se Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi a causa di un problema oculistico ,... Devo dire che ieri sera ho pensato al peggio perché non ci vedevo più. Stanotte è un po' dura, ...

