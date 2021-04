Perché Brando Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi? Il motivo dell’abbandono (Di giovedì 15 aprile 2021) l’Isola dei Famosi colleziona un nuovo abbandono esemplare: Brando Giorgi ha lasciato il reality per fare ritorno in Italia, Perché? Il motivo sarebbe chiaramente serio e lo riguarderebbe in prima persona. A quanto i motivi sarebbero di salute. Perché Brando Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi? Dopo Beppe Braida, che ha deciso di lasciare l’Isola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 aprile 2021)deicolleziona un nuovo abbandono esemplare:hail reality per fare ritorno in Italia,? Ilsarebbe chiaramente serio e lo riguarderebbe in prima persona. A quanto i motivi sarebbero di salute.hadei? Dopo Beppe Braida, che ha deciso di lasciare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

simone_paciello : “Schifo d’uomo” se presa nel contesto era stato detto perché mentre Beppe soffriva per un problema famigliare brand… - louharrydrew : È perché non devono affrontare la nomination come Brando? Che pena di edizione... #isola - errezetta : triste perché non vedremo la figlia di brando - laviniagioioso : RT @xcinefilax: Mi dispiace per Brando perché sarebbe stato un grande giocatore, ma va bene così... il gioco viene dopo sicuramente. #isola - cercavo_te : @anto16990 purtroppo brando si è ritirato perché deve tornare in italia per delle visite mediche -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Brando BRANDO GIORGI ABBANDONA L'ISOLA DEI FAMOSI 2021/ 'Grave problema all'occhio, deve...' Brando Giorgi lascia l'Isola dei Famosi 2021? Adesso le cose cambieranno perché Brando Giorgi all'Isola dei Famosi 2021 è diventato leader e la sua prima decisione è stata quella di nominare ...

Perché Brando Giorgi ha lasciato l'Isola dei Famosi? Il motivo dell'abbandono Perché Brando Giorgi ha lasciato l'Isola dei Famosi? Dopo Beppe Braida , che ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi dopo la notizia della positività al Covid da parte dei genitori, abbandona il ...

Giorgi lascia l'Isola dei Famosi 2021? Adesso le cose cambierannoGiorgi all'Isola dei Famosi 2021 è diventato leader e la sua prima decisione è stata quella di nominare ...Giorgi ha lasciato l'Isola dei Famosi? Dopo Beppe Braida , che ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi dopo la notizia della positività al Covid da parte dei genitori, abbandona il ...