Per un confronto sereno sul ruolo dei militari. La lettera del gen. Tricarico (Di giovedì 15 aprile 2021) Con non poca e piacevole sorpresa, leggendo la lettera che Michela Murgia ha indirizzato a La Stampa del 13 aprile scorso in risposta a una mia pubblicata il giorno prima, ho scoperto che tra di noi sono più le convinzioni che ci uniscono di quelle che ci dividono. La spina dorsale del convincimento comune sta tutta in una frase proferita in maniera alquanto perentoria: “il lavoro dei militari… non dovrebbe mai essere quello di sopperire ai deficit della politica di governo”. Chi mi conosce, o quei pochi o molti che hanno letto quanto ho scritto sull’argomento, potranno dare ampia testimonianza della mia personale denuncia in ogni circostanza proprio dell’anomalia messa in evidenza da Murgia, dell’uso improprio delle Forze armate – preparate e addestrate per altre finalità – a supplenza dei deficit capacitivi o organizzativi delle altre amministrazioni ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Con non poca e piacevole sorpresa, leggendo lache Michela Murgia ha indirizzato a La Stampa del 13 aprile scorso in risposta a una mia pubblicata il giorno prima, ho scoperto che tra di noi sono più le convinzioni che ci uniscono di quelle che ci dividono. La spina dorsale del convincimento comune sta tutta in una frase proferita in maniera alquanto perentoria: “il lavoro dei… non dovrebbe mai essere quello di sopperire ai deficit della politica di governo”. Chi mi conosce, o quei pochi o molti che hanno letto quanto ho scritto sull’argomento, potranno dare ampia testimonianza della mia personale denuncia in ogni circostanza proprio dell’anomalia messa in evidenza da Murgia, dell’uso improprio delle Forze armate – preparate e addestrate per altre finalità – a supplenza dei deficit capacitivi o organizzativi delle altre amministrazioni ...

