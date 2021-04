Per il governo l'imperativo è il piano vaccini per le riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Il leader della Lega Salvini chiede le prime riaperture da lunedì, "già oggi 13 Regioni sarebbero in giallo", osserva. Il ministro Franceschini invoca lo stesso trattamento per la Cultura riservato al calcio, con l'ok arrivato agli Europei a Roma con la capienza del 25% del pubblico negli stadi. Iv chiede la riaperture delle scuole secondarie di secondo grado (è una priorità anche per il ministro Speranza e per il premier Draghi), Forza Italia giovedì presenterà le sue proposte puntando sulle categorie e soprattutto sulle attività di ristorazione, affinchè possano riaprire subito quelle che hanno a disposizione spazi all'aperto. Insomma tutte le forze politiche della maggioranza dibattono sul tema della ripartenza. Venerdi' durante la cabina di regia fissata questa mattina dal presidente del Consiglio Draghi si valuteranno i dati e sulla base ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Il leader della Lega Salvini chiede le primeda lunedì, "già oggi 13 Regioni sarebbero in giallo", osserva. Il ministro Franceschini invoca lo stesso trattamento per la Cultura riservato al calcio, con l'ok arrivato agli Europei a Roma con la capienza del 25% del pubblico negli stadi. Iv chiede ladelle scuole secondarie di secondo grado (è una priorità anche per il ministro Speranza e per il premier Draghi), Forza Italia giovedì presenterà le sue proposte puntando sulle categorie e soprattutto sulle attività di ristorazione, affinchè possano riaprire subito quelle che hanno a disposizione spazi all'aperto. Insomma tutte le forze politiche della maggioranza dibattono sul tema della ripartenza. Venerdi' durante la cabina di regia fissata questa mattina dal presidente del Consiglio Draghi si valuteranno i dati e sulla base ...

