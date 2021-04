Per Figliuolo supereremo le 500 mila dosi a giugno (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - "Dobbiamo uscire da questa situazione". In visita a Torino per l'inaugurazione dell'hub vaccinale al Lingotto in un colloquio con "La Stampa" il Generale Figliuolo riflette sul fatto che " anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L'età media delle vittime è ottant'anni, ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta" perciò analizza "lo spirito dell'ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne dica qualche presidente di Regione. Dobbiamo proteggere i più esposti, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali". Per poi annunciare. "In questo trimestre l'Europa avrà 50 milioni di dosi in più di Pfizer, che per l'Italia significa quasi 7 milioni. Circa 670 mila conto di averle entro fine mese, altri 2 milioni e 150 mila a maggio e le restanti 4 milioni a ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - "Dobbiamo uscire da questa situazione". In visita a Torino per l'inaugurazione dell'hub vaccinale al Lingotto in un colloquio con "La Stampa" il Generaleriflette sul fatto che " anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L'età media delle vittime è ottant'anni, ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta" perciò analizza "lo spirito dell'ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne dica qualche presidente di Regione. Dobbiamo proteggere i più esposti, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali". Per poi annunciare. "In questo trimestre l'Europa avrà 50 milioni diin più di Pfizer, che per l'Italia significa quasi 7 milioni. Circa 670conto di averle entro fine mese, altri 2 milioni e 150a maggio e le restanti 4 milioni a ...

Advertising

marcotravaglio : FATE PIANO Proseguono le polemiche sulle uniformi del Comm. Str. Gen. C. A. F. P. Figliuolo, quella di serie e quel… - rtl1025 : ?? 'Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 m… - francescocosta : Quando ho scritto il tweet qui sopra qualcuno mi ha trattato da scemo, per cui provo a farlo dire al Manifesto. Le… - MatteoLgt : RT @AlessandraOdri: Travaglio accusa Figliuolo di vestirsi da cespuglio. E' meglio un uomo con la mimetica, che svolge il suo lavoro in ma… - _angelobognanni : RT @AlessandraOdri: Travaglio accusa Figliuolo di vestirsi da cespuglio. E' meglio un uomo con la mimetica, che svolge il suo lavoro in ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Figliuolo Per Figliuolo supereremo le 500 mila dosi a giugno Per Figliuolo supereremo le 500 mila dosi a ...

Gimbe: 'Vaccinato solo 3% dei 70enni. Covid frena, ma attenti al giallo' ...il farmaco anglo svedese e che potrebbe estendersi anche a quello dell'azienda statunitense per ora ... numero ben lontano dall ' obiettivo fossato dal commissario straordinario Figliuolo (3,5 milioni a ...

Figliuolo: “In arrivo sette milioni di dosi Pfizer in più per l’Italia” – “Mi ha chiamato il presidente Draghi mentre stavo arrivando ad Aosta per comunicarmi che, grazie alle pressioni europee, all’Ue arriveranno 50 milioni di dosi Pfizer in più per il trimestre aprile, ...

Altre dosi Pfizer per l'Italia: tiene la campagna vaccinale Dati alla mano, la campagna vaccinale anti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto, nonostante l'ennesimo colpo di scena della sospensione di Johnson&Johnson negli Usa. La fornitura ...

supereremo le 500 mila dosi a ......il farmaco anglo svedese e che potrebbe estendersi anche a quello dell'azienda statunitenseora ... numero ben lontano dall ' obiettivo fossato dal commissario straordinario(3,5 milioni a ...– “Mi ha chiamato il presidente Draghi mentre stavo arrivando ad Aosta per comunicarmi che, grazie alle pressioni europee, all’Ue arriveranno 50 milioni di dosi Pfizer in più per il trimestre aprile, ...Dati alla mano, la campagna vaccinale anti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto, nonostante l'ennesimo colpo di scena della sospensione di Johnson&Johnson negli Usa. La fornitura ...