Pentathlon | l’Italia lascia la tappa di Coppa del Mondo di Sofia II per motivi di salute

(Di giovedì 15 aprile 2021) La Nazionale italiana dimoderno stando in questi minuti, capitale della Bulgaria, sede delladelladelche è scattata oggi con le qualificazioni femminili, e sta facendo rientro in Italia. Il tutto a causa di una sospetta positività al Covid nel gruppo squadra che ha fatto scattare l’allontanamento dalla sede di gara di tutta la delegazione. Purtroppo quanto accaduto rischia di compromettere i piani verso le Olimpiadi degli azzurri: Elena Micheli, già qualificata per i Giochi, rischia di scivolare fuori dalle 36 qualificate per le Finali didel, mentre Alice Sotero, che era appena rientrata in una posizione virtuale del ranking olimpico che le avrebbe consentito di qualificarsi a Tokyo, non ...