Pensioni: quota 102, agevolazioni a donne, caregivers e precoci (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra le ipotesi al vaglio per la riforma delle Pensioni c'è quota 102 a cui si aggiungerebbero delle agevolazioni per alcune categorie. Tutti i lavoratori che si apprestano a concludere il proprio periodo lavorativo sanno che a gennaio 2022 scade la sperimentazione di quota 100. Sia il precedente governo Conte che quello Draghi hanno fatto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni quota Quota 100: il diritto acquisito alla pensione non si perde sommario In pensione con quota 100 anche dopo il 2021 Quando fare la domanda Cosa succederà dopo quota 100 Pensioni anticipate e penalizzazione In pensione con quota 100 anche dopo il 2021 E' bene ...

Prestiti ai pensionati Inps: in arrivo due nuovi strumenti Nella stessa sezione dell'area personale, sono disponibili anche le informazioni su eventuali cessioni pregresse e l'importo aggiornato della quota di pensione cedibile. Viene fatta raccomandazione a ...

Pensioni: quota 102, agevolazioni a donne, caregivers e precoci Tra le ipotesi al vaglio per la riforma delle pensioni c'è quota 102 a cui si aggiungerebbero delle agevolazioni per alcune categorie.

Le pensioni "sparite" col Covid Il 96% delle persone decedute nel 2020 aveva superato i 65 anni, quasi tutti percepivano una pensione. La spesa dell'istituto di previdenza sociale scende di circa 12 miliardi ...

