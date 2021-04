Pd: Letta domani incontra i Radicali Italiani (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - Si svolgerà domani alle 15 presso il Nazareno l'appuntamento del segretario Massimiliano Iervolino e il presidente Igor Boni di Radicali Italiani con Enrico Letta. Lo rendono noto gli stessi Radicali Italiani. "L'incontro sarà, tra le altre cose, l'occasione per discutere le riforme puntuali che i Radicali presentano al Pd per rafforzare la democrazia nel nostro Paese e il Manifesto per le Città Democratiche e Antiproibizioniste in vista delle elezioni amministrative", spiegano ancora. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - Si svolgeràalle 15 presso il Nazareno l'appuntamento del segretario Massimiliano Iervolino e il presidente Igor Boni dicon Enrico. Lo rendono noto gli stessi. "L'incontro sarà, tra le altre cose, l'occasione per discutere le riforme puntuali che ipresentano al Pd per rafforzare la democrazia nel nostro Paese e il Manifesto per le Città Democratiche e Antiproibizioniste in vista delle elezioni amministrative", spiegano ancora.

Ultime Notizie dalla rete : Letta domani Lo Ius Soli di Letta è già una storiella: Milano "banlieue" e stranieri eroi Dove non riuscirà Enrico Letta ce la farà Netflix. A promuovere lo Ius soli come nuova frontiera di civiltà della sinistra ci ... Gli italiani di domani sono gli Zero che partono da zero e hanno zero ...

Al via il confronto tra Draghi e i partiti sul Recovery plan e sostegno alle imprese ... domani Giovannini, Bianchi, Carfagna, Messa, poi sarà la volta di Franceschini, Speranza e degli ... Appoggio pieno al premier arriva anche dal segretario dem Letta: 'Il governo Draghi annuncia uno ...

Da Roberta Pinotti e Simona Malpezzi pieno sostegno al DDL Zan: “È una legge necessaria” Roberta Pinotti: “Una legge necessaria” Dalle pagine di Repubblica ... Per il PD sono temi di civiltà fondamentali oggi e domani. E anche questa è un’iniziativa parlamentare che non ha a che fare con ...

