Pd: Letta, 'con Berlusconi siamo alleati in Europa, ministri Fi d'accordo con i nostri'

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta **Pd: Letta, 'contento per rapporto con Conte, non ci faremo sgambetti'** "Sono molto contento" del rapporto con Giuseppe Conte, "tra persone che vogliono un obiettivo comune e non ci faremo sgambetti a vicenda". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

PD, Letta: “Una vergogna che venga presentata la mozione di sfiducia verso Speranza” Impensabile che venga presentata la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza. Lo ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta che durante la tra ...

Enrico Letta a Piazzapulita: "A Roma si faranno le primarie, spero sfida Calenda-Zingaretti" Enrico Letta , ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha confermato le primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco di Roma ...

