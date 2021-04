Pazienti intubati da svegli e con le mani legate al letto: Covid, il peggiore degli orrori in ospedale (Di giovedì 15 aprile 2021) Orrore in Brasile, dove mancano i sedativi e i medici sono costretti a intubare i loro Pazienti da svegli, legandoli al letto. La denuncia arriva dalle strutture sanitarie di Rio de Janeiro. In particolare, un'infermiera dell'ospedale Albert Schweitzer di Realengo, nella zona orientale di Rio, ha raccontato al sito locale G1 che alcuni Pazienti Covid in gravi condizioni vengono intubati da svegli e con le mani legate al letto a causa della mancanza di farmaci. Nell'ospedale in questione sono ricoverati 118 Pazienti Covid, di cui 40 in rianimazione. L'infermiera, parlando in forma anonima, ha rivelato: "Sono svegli, senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Orrore in Brasile, dove mancano i sedativi e i medici sono costretti a intubare i loroda, legandoli al. La denuncia arriva dalle strutture sanitarie di Rio de Janeiro. In particolare, un'infermiera dell'Albert Schweitzer di Realengo, nella zona orientale di Rio, ha raccontato al sito locale G1 che alcuniin gravi condizioni vengonodae con leala causa della mancanza di farmaci. Nell'in questione sono ricoverati 118, di cui 40 in rianimazione. L'infermiera, parlando in forma anonima, ha rivelato: "Sono, senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Pazienti intubati Brasile choc, l'orrore dai reparti Covid: 'Mancano sedativi, pazienti intubati da svegli e legati al letto' Un'infermiera dell'ospedale Albert Schweitzer di Realengo , nella zona orientale di Rio, ha raccontato al sito G1 che alcuni pazienti Covid in gravi condizioni sono intubati svegli e con le mani ...

Infermiera: Farmaci terminati, Pazienti intubati da svegli e legati al letto. Un'infermiera dell' Albert Schweitzer di Realengo ha descritto così la situazione dei pazienti alla stampa "Sono svegli, senza sedativi, intubati, con le mani legate al letto e ci implorano di non ...

Covid, Brasile travolto: situazione drammatica, parla un’infermiera Un vero dramma quello che si sta consumando in Brasile in questo momento a causa del Covid: un'infermiera racconta cosa sta succedendo.

