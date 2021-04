Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri conquistano il secondo posto nella rhythm dance al Word Team Trophy 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Inizia con il piede giusto l’avventura dell’Italia del Pattinaggio di figura al World Team Trophy 2021, competizione biennale a squadre quest’anno in scena presso la Maruzen Intec Arena di Osaka (Giappone); nella rhythm dance della danza sul ghiaccio, la gara inaugurale della rassegna, Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno guadagnato una preziosa seconda posizione, portando in casa azzurra la bellezza di undici punti. In una prova in linea generale più tirata in termini di valutazioni rispetto alle aspettative, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno superato comunque in scioltezza quota 80, raccogliendo nello specifico 82.93 (46.41, 36.52), punteggio maturato grazie a cinque elementi di buona caratura: bene in tal ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Inizia con il piede giusto l’avventura dell’Italia deldial World, competizione biennale a squadre quest’anno in scena presso la Maruzen Intec Arena di Osaka (Giappone);della danza sul ghiaccio, la gara inaugurale della rassegna, Charlène-Marcohanno guadagnato una preziosa seconda posizione, portando in casa azzurra la bellezza di undici punti. In una prova in linea generale più tirata in termini di valutazioni rispetto alle aspettative, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno superato comunque in scioltezza quota 80, raccogliendo nello specifico 82.93 (46.41, 36.52), punteggio maturato grazie a cinque elementi di buona caratura: bene in tal ...

