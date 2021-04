Pattinaggio artistico, dominio russo nello short femminile al World Team Trophy 2021, brillano le azzurre (Di giovedì 15 aprile 2021) Dilaga la Russia nello short individuale femminile, seconda prova della prima giornata del World Team Trophy 2021, competizione biennale a squadre di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Osaka (Giappone), presso la Maruzen Intec Arena. A conquistare le prime due posizioni della classifica, portando a favore del proprio Team ben 23 punti, sono state rispettivamente la Campionessa e la Vice Campionessa del Mondo, Anna Shcherbakova ed Elizaveta Tuktamysheva. La detentrice del titolo, sulla falsa riga di quanto successo a Stoccolma, è stata protagonista di una performance convincente; dopo aver ruotato un doppio axel di grande bellezza l’atleta di Eteri Tutberidze ha realizzato il triplo flip (redarguito con la ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Dilaga la Russiaindividuale, seconda prova della prima giornata del, competizione biennale a squadre diin fase di svolgimento a Osaka (Giappone), presso la Maruzen Intec Arena. A conquistare le prime due posizioni della classifica, portando a favore del proprioben 23 punti, sono state rispettivamente la Campionessa e la Vice Campionessa del Mondo, Anna Shcherbakova ed Elizaveta Tuktamysheva. La detentrice del titolo, sulla falsa riga di quanto successo a Stoccolma, è stata protagonista di una performance convincente; dopo aver ruotato un doppio axel di grande bellezza l’atleta di Eteri Tutberidze ha realizzato il triplo flip (redarguito con la ...

Advertising

mirnoja : RT @Trentin0: Merano, gara di solidarietà per i tre bimbi di Martina: già raccolti quasi 8 mila euro. La 28enne insegnante di pattinaggio a… - Turismopassione : RT @Trentin0: Merano, gara di solidarietà per i tre bimbi di Martina: già raccolti quasi 8 mila euro. La 28enne insegnante di pattinaggio a… - Trentin0 : Merano, gara di solidarietà per i tre bimbi di Martina: già raccolti quasi 8 mila euro. La 28enne insegnante di pat… - angi_audrey : @Lauradefin1 @FlaviaGufetta Sì sì ha quel qualcosa in più! Il pattinaggio l'ha aiutato per certi versi come è stato… - Lauradefin1 : @angi_audrey @FlaviaGufetta Sicuramente il pattinaggio artistico ai livelli dove era lui l'ha aiutato molto con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Ancona, riqualificazione impianti sportivi: i progetti dell'Amministrazione comunale La copertura pressostatica avrà le dimensioni di 22,50 x 62,50 metri e un'altezza di circa 9 metri e consentirà lo svolgimento degli allenamenti e anche delle gare di pattinaggio artistico durante ...

Sport: l'Associazione atleti olimpici si colora di rosa La Tinghi è stata più volte iridata di pattinaggio artistico negli anni 90. Ad affiancare la Tinghi come vice presidente in quota olimpici, Gianfranco Demenego, azzurro di maratona all'Olimpiade di ...

Il Follonica trionfa ai Campionati regionali Vittoria per società nella categoria Allievi Si sono tenute nell’ultimo fine settimana a Pistoia le fasi regionali del campionato Fisr di pattinaggio artistico categoria Divisione Nazionale Abc obbligatori e Allievi regionali A e B. Il Follonica ...

Draghi, il bunker e i dossier che scottano: i ministri gli chiedono più collegialità Da Orlando a Giorgetti passando per Patuanelli: c'è la spinta per una maggiore condivisione. E oggi il premier inizia le consultazioni sul Recovery ...

La copertura pressostatica avrà le dimensioni di 22,50 x 62,50 metri e un'altezza di circa 9 metri e consentirà lo svolgimento degli allenamenti e anche delle gare didurante ...La Tinghi è stata più volte iridata dinegli anni 90. Ad affiancare la Tinghi come vice presidente in quota olimpici, Gianfranco Demenego, azzurro di maratona all'Olimpiade di ...Si sono tenute nell’ultimo fine settimana a Pistoia le fasi regionali del campionato Fisr di pattinaggio artistico categoria Divisione Nazionale Abc obbligatori e Allievi regionali A e B. Il Follonica ...Da Orlando a Giorgetti passando per Patuanelli: c'è la spinta per una maggiore condivisione. E oggi il premier inizia le consultazioni sul Recovery ...