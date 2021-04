Patrizia Gucci si scaglia contro il film House of Gucci: “Una vergogna” (Di venerdì 16 aprile 2021) Non solo Patrizia Reggiani, adesso anche un altro membro della famiglia Gucci si è scagliato contro il nuovo film di Ridley Scott. In un’intervista concessa all’Associated Press, Patrizia Gucci si è detta delusa per come il regista “”sta speculando” sulla storia della sua famiglia. La donna non ha nemmeno escluso azioni legali contro Scott. “Siamo davvero delusi. Parlo a nome della famiglia. Stanno rubando l’identità di una famiglia per trarre profitto, aumentare i guadagni del sistema hollywoodiano. La nostra famiglia ha un’identità, privacy. Possiamo parlare di tutto, ma c’è un confine da non superare. Mio nonno era un uomo davvero affascinante, come tutti i Gucci, e molto alto, con ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 aprile 2021) Non soloReggiani, adesso anche un altro membro della famigliasi ètoil nuovodi Ridley Scott. In un’intervista concessa all’Associated Press,si è detta delusa per come il regista “”sta speculando” sulla storia della sua famiglia. La donna non ha nemmeno escluso azioni legaliScott. “Siamo davvero delusi. Parlo a nome della famiglia. Stanno rubando l’identità di una famiglia per trarre profitto, aumentare i guadagni del sistema hollywoodiano. La nostra famiglia ha un’identità, privacy. Possiamo parlare di tutto, ma c’è un confine da non superare. Mio nonno era un uomo davvero affascinante, come tutti i, e molto alto, con ...

fabiomarzo : Patrizia Gucci si lamenta che Al Pacino, ripeto AL PACINO, interpreterà suo nonno, perché è brutto. AL PACINO. Ma bacia a terra... - samsgvf : que é Patrizia gucci????????????????????????????? - cinemaniaco_fb : ?????????????? House of Gucci, Patrizia Gucci contro il film di Ridley Scott: 'rubano l'identità di una famiglia'… - heathlegver : PATRIZIA REGGIANI È ON FINE CONTRO TUTTI QUELLI COINVOLTI IN HOUSE OF GUCCI HO LE LACRIME - NIGHTW4SH : mi sento male per le dichiarazioni di patrizia gucci il vero film è questa roba e non house of gucci -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Gucci Gucci, appello a Ridley Scott per rispetto privato famiglia "Siamo davvero contrariati - ha detto Patrizia Gucci, cugina di Maurizio - e parlo a nome della famiglia - che si sta rubando l'identità di una famiglia per fare profitti, per incrementare gli ...

House of Gucci, Patrizia Gucci contro il film di Ridley Scott: 'rubano l'identità di una famiglia' ...attori a cui affidare il ruolo dei membri della famiglia e per i dettagli che potrebbero non essere accurati nel rappresentare gli eventi che hanno portato all'omicidio di Maurizio Gucci. Patrizia ha ...

House of Gucci: la famiglia contro la produzione del film, “vergognoso e offensivo” la famiglia Gucci ha deciso di far sentire tutto il suo dissenso nei confronti del nuovo film di Ridley Scott, House of Gucci ...

Anche un attore barese nel film di Ridley Scott “House of Gucci”: “Un onore stare al fianco di Al Pacino” Dai primi giorni di marzo in Italia la Scott Free Production, del regista Ridley Scott e Giannina Scott, sta girando il film “House of Gucci”, diretto ...

