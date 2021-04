Patrick Zaki | via libera del Senato alla cittadinanza italiana | Fratelli d’Italia si astiene

Advertising

ferrazza : Fratelli d’Italia si astiene sulla cittadinanza a Patrick Zaki. La banalità del male. - TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - chetempochefa : 'C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in… - WmybidZahira : RT @CicRosina: e se dicessimo agli egiziani che Patrick Zaki è nipote di Berlusconi? - Simona_Semeraro : RT @CicRosina: e se dicessimo agli egiziani che Patrick Zaki è nipote di Berlusconi? -

...smentite in città dalla rimozione dello striscione dal palazzo comunale 'Verità per Giulio Regeni' o dalla bocciatura della proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria per...O per quanto sta accadendo da un anno al giovane. E noi in Italia ci facciamo fregare da un militare di quel regime in questo modo? Chiederemo ai ministri Lamorgese, Cartabia e Guerini ...Dopo la mancata partecipazione alla Tirreno-Adriatico, è di mercoledì 14 aprile l’informazione trapelata in modo ufficioso secondo cui il CaterRaduno non si svolgerà a Senigallia. Ciò non aiuta di cer ...Un militare egiziano accusato di violenza sessuale a La Spezia è riuscito a evitare l’arresto tornando nel suo Paese: protagonista della ...