Parma | domani Ribalta in città per incontrare il presidente Krause

Giulia_B : In albergo a Parma, c’è una squadra femminile di qualcosa che sta facendo festa nei corridoi cantando canzoni melod… - gazzettaparma : Tangenziale Nord: da domani chiuso lo svincolo numero 2 - NicolaDallOlio : Domani sera, venerdì, prima puntata del talk Parma 22-32. 70 minuti di notizie e approfondimenti sulla città. Dalle… - ParmaLiveTweet : Cagliari-Parma, conferenza pre gara di D'Aversa in programma domani alle 14 - LocandaPer : Domani è venerdì, e cosa succede il venerdì? Vi aspetto alle 20 su YouTube con le candele accese ?? #booklovers… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma domani

Gts Rail, la compagnia ferroviaria pugliese, intercetta la continua crescita della domanda dei trasporti per/da il Nord Europa e programma un nuovo servizio intermodale chepartirà dae approderà nel porto di Zeebrugge. La scelta non è casuale: il Belgio è il paese con il 94% di quota intermodale nei trasporti e il suo porto, divenuto un importante centro di ...L'Anas fa sapere che per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino del piano viabile, sono previste limitazioni lungo la 'Tangenziale Nord Ovest di'. Da venerdì 16 è istituita la chiusura, al traffico in uscita, dello svincolo n. 2 'via Mantova' (km 2,700), per chi viaggi a in direzione Reggio Emilia . Il percorso alternativo prevede l'...(ANSA) - MILANO, 15 APR - Aria Spa, azienda di Regione Lombardia al centro delle recenti polemiche sulla prenotazione delle vaccinazioni per gli over 80, è una società poco organizzata, con troppo sta ...Il nuovo Managing Director – Sport del Parma Javier Ribalta sarà domani in città per incontrare il presidente Kyle Krause Secondo quanto riportato da 12TvParma, il nuovo Managing Director – Sport del ...