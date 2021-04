Parallels Desktop 16.5 apre a Windows 10 on ARM sui Mac M1. Più veloce del 30% che su un MacBook Pro 2019. (Di giovedì 15 aprile 2021) La versione 16.5 del sistema di virtualizzazione Parallels Desktop ora può far girare Windows 10 ARM Insider Preview su Mac M1. Consuma meno corrente che sul MacBook Air con Intel, ed è il 30% più veloce di un MacBook Pro del 2019.... Leggi su dday (Di giovedì 15 aprile 2021) La versione 16.5 del sistema di virtualizzazioneora può far girare10 ARM Insider Preview su Mac M1. Consuma meno corrente che sulAir con Intel, ed è il 30% piùdi unPro del....

