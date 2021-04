Paola Caruso vacanza bollente alle terme per il compleanno del compagno Dario Socci

(Di giovedì 15 aprile 2021)si è regalata qualche giorno di intimitàdi Bormio insieme al fidanzato. Per ildel pugile la coppia si è concessa bagni in piscina tra le montagne, passeggiate tra la neve, docce di coppia e brindisi romantici.ha sfoggiato due pezzi striminziti che mettevano in risalto le

Advertising

rossycody : @Giusepp92635258 C'è già Paola Caruso che scalpita.. Io nn sopporto la sua voce.. Cm si farà.. - Lilibeth_Paola : RT @Lakers: Alex Caruso. Dagger. - Giusepp78254623 : RT @dea_channel: la dea Paola Caruso ad uno shooting fotografico - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Paola Caruso ad uno shooting fotografico - robertoanversa : Ma prima di sapere chi è la nuova fiamma, dovrei sapere, chi è Paola Caruso? Paola Caruso si è fidanzata: chi è l… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Caruso

Relax ad alta quota, ma bollente perche si è regalata qualche giorno di intimità alle Terme di Bormio insieme al fidanzato Dario Socci. Per il compleanno del pugile la coppia si è concessa bagni in piscina tra le montagne, ...ha pubblicato uno scatto dove sfoggia il suo fondoschiena, deliziando i suoi fan. Date un'occhiata anche voi al nuovo post dell'ex Bonas di Avanti un altro. Fondoschiena in primo piano ...Relax ad alta quota, ma bollente per Paola Caruso che si è regalata qualche giorno di intimità alle Terme di Bormio insieme al fidanzato Dario Socci. Per il compleanno del pugile la coppia si è conces ...Intervistato nell'ultima puntata de "Il Punto Z", Alfonso Signorini conferma la sesta edizione del "Grande Fratello Vip" e svela il primo nome che vorrebbe nel cast ...